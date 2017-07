Reprise du service mardi pour le traversier Matane-Baie-Comeau

MATANE - Le traversier F.-A. Gauthier, qui fait la navette entre Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, Baie-Comeau et Godbout, sur la Côte-Nord, va reprendre du service mardi matin après trois jours d’interruption.

La Société des traversiers du Québec (STQ) avait commencé à inspecter le navire samedi.

Des experts externes étaient attendus ce lundi et semblent avoir donné le feu vert à la reprise du trafic.

Selon la STQ, un problème électrique lié au système de propulsion a causé la panne de survenue samedi.

Environ 200 passagers avaient alors été retenus au large de Matane pendant environ six heures.

Le F.-A. Gauthier a déjà connu des problèmes en avril dernier.

TVA Nouvelles rapportait plus tôt cette année que 200 bris ont été répertoriés dans la première année de service du navire.

«C’est inacceptable et c’est gênant. On est en pleine saison touristique et on n’a plus de service de traversier entre la Côte-Nord et Matane», a dénoncé Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.

«Ç’a un impact sur les travailleurs, pour les familles, qu’est-ce qui se passe?», a-t-il ajouté.