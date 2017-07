Une résidence saccagée à Sherbrooke

Le 27 avril dernier, des malfaiteurs se seraient introduits par la fenêtre et auraient tout brisé dans la maison de la rue François-Casey à Sherbrooke.

«Ils ont tout brisé de A à Z. Des miroirs et des portes ont été arrachés, les électroménagers endommagés, les placards, garde-manger, frigos et bureaux ont été vidés de leur contenu, des débris et objets fracassés jonchaient les planchers de toutes les pièces», a dit le porte-parole de la police de Sherbrooke Samuel Ducharme.