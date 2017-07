Scarlett Johansson de retour avec une ancienne flamme?

Il y a quelques mois déjà, Scarlett Johansson et Romain Dauriac ont divorcé et depuis, la vie amoureuse de l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood continue de faire les manchettes.

Scarlett Johansson avait été aperçue avec Colin Jost, qu’on peut voir à Saturday Night Live, dans un restaurant de Manhattan il y a plusieurs semaines. Selon quelques tabloïds américains, leur relation semblait plus qu'amicale. L'actrice avait toutefois été vue quelques semaines plus tard, main dans la main, avec son avocat Kevin Horn, mettant fin aux rumeurs d’une possible idylle entre le comédien de SNL et elle.

Scar et Colin Wenn.com

Or, tout porte à croire que le duo n’a pas dit son dernier mot. Les tourtereaux ont cette fois été aperçus le 3 juillet dernier en train de s’embrasser dans un chic club de East Hampton et ne semblaient pas gênés de démontrer leur affection devant les gens présents.

La paire n’a pas encore confirmé leur union. Scarlett Johansson a toujours maintenu sa vie personnelle privée, s’étant mariée en secret avec son ex.