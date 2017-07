Soirée-bénéfice de la Fondation Félix-Leclerc: un héritage à conserver

Le chanteur québécois Alex Nevsky a fait plaisir aux nombreux invités venus souligner, mardi soir, l'héritage culturel de Félix Leclerc lors de la soirée-bénéfice annuelle de la Fondation du même nom.

Sur le même sujet: Pour Félix et la culture québécoise

En toute intimité, l’artiste a offert une prestation chaleureuse devant 150 personnes réunies à l'Espace Félix-Leclerc, à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.

Né en 1986, Alex Nevsky n’avait que deux ans lors du décès du célèbre poète, mais il découvre encore pas à pas son incroyable répertoire.

«Ça fait trois ans que je m’intéresse à l’œuvre de Félix. Je suis néophyte et je réalise à quel point il a ouvert le sentier pour tout le monde. J’ai même fait une résidence d’écriture cet hiver chez Gilles Vigneault et il me parlait beaucoup de lui», a expliqué le chanteur, avant sa prestation.

Photo Simon Clark

En mémoire de Félix

Près de 29 ans après sa mort, les artistes québécois d’une autre génération ne cessent de le remercier pour son legs.

«Il a tout fait pour les gens de mon métier. Je le découvre d’une superbe façon. C’est un travail fondamental de mémoire que de garder tout ça en vie.»

Pierre Karl Péladeau assistait hier à la soirée annuelle de l’Espace Félix-Leclerc. Québecor est grand partenaire de La Fondation Félix-Leclerc depuis 2005. Le grand patron est très fier du bilan culturel de l’entreprise.

«Mon père était très présent pour la musique. Il a accompagné de très nombreux artistes. Avec toute l’envergure que nous avons pris ces 20 dernières années, nous sommes au cœur de la culture et du financement de la culture», a confié M. Péladeau.

Des émotions

Nathalie Leclerc, fille de Félix Leclerc, était à nouveau très heureuse des réponses des partenaires.

«Ça fait plusieurs années que Québecor est ici avec nous. Ça aide à perpétuer la mémoire de mon père. Même si ça fait 29 ans qu’il est mort, je suis très émue d’entendre des artistes comme Alex Nevsky me dire qu’ils le découvrent.»

«Moi j’ai découvert Félix Leclerc à Lévis en 1959 et je m’en souviens encore. Comme disait Jean-Pierre Ferland, il appartient à chacun de nous», a ajouté devant public le philanthrope John R. Porter, qui a quitté la Fondation du MNBAQ en 2016.

Au cours de l’été, Catherine Major, Étienne Drapeau, Pierre Flynn, David Thibault, Brigitte Boisjoli, Laurence Jalbert, Michel Rivard, Ingrid St-Pierre et Martin Perizzolo offriront des spectacles à cet endroit.

Félix Leclerc est mort le 8 août 1988, à l’âge de 74 ans.