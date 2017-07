Soirée des étoiles du Patro Laval: une affaire de famille

Ce n’est pas tous les jours que les joueurs de hockey, athlètes et artistes du Québec cassent la croûte et passent un bon moment ensemble. Il fallait bien le Patro Laval et la troisième édition de sa Soirée des étoiles pour rassembler tout ce beau monde derrière la cause.

Le centre communautaire situé dans le quartier Saint-Sauveur offre une gamme d’activités pour les jeunes et moins jeunes, depuis 1910. Toutefois, les coupes gouvernementales des dernières années sont venues sabrer son budget, ce que des événements comme la Soirée des étoiles viennent pallier.

L’an dernier, la deuxième édition avait permis d’amasser 65 000 $. L’organisme espérait un montant similaire mardi avec son souper lors duquel il était possible de fraterniser avec les étoiles et de miser sur des articles à l’encan.

« On doit s’autofinancer à 75 % et cette soirée sert vraiment à bonifier nos activités pour enfants, adolescents et aînés. Nous touchons toutes les clientèles, à l’année. C’est de toute beauté de voir des gens de milieux si différents rassemblés et c’est ce qui en fait une soirée spéciale qu’on ne voit pas ailleurs », s’est réjouie la directrice générale du Patro Laval, Sonia Pichette.

Ce retentissant succès qui permet au Patro de sortir la tête de l’eau est né d’un bon vieux souper de famille. Mme Pichette est la marraine de Martine Auclair, épouse du défenseur vedette des Sharks de San Jose, Marc-Édouard Vlasic.

Durant son enfance, Martine Auclair a fréquenté le Patro, au point de s’impliquer activement dans la cause en compagnie du joueur qui partage sa vie. « Ça me touche autant que quand on voyait le monde à notre mariage. Ce sont tous des gens super généreux avec des joueurs de hockey qui prennent de leur temps. Chaque année, je me dis que la générosité des gens n’a pas de limite », a-t-elle confié

Vlasic amène du sang neuf

Si les joueurs de hockey ont l’habitude d’être sollicités pour appuyer différentes bonnes œuvres, Marc-Édouard Vlasic a toujours senti une affinité particulière pour celle-ci. Au point où il a contribué à élargir les horizons de la Soirée des étoiles en y ajoutant des sportifs autres que les hockeyeurs de la LNH, comme Kim Lamarre (slopestyle) et Dominique Maltais (snowboardcross). Sans compter quelques artistes comme le comédien Patrice Robitaille et l’humoriste Maxim Martin.

« Je me suis dit, comme dans tout événement, qu’il fallait trouver autre chose pour susciter l’intérêt. C’est toujours important. C’est une cause qui nous tient à cœur à Martine et moi », a-t-il dit.