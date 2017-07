Présenté par

Fantasia est enfin de retour!

Après avoir séduit le public de Cannes, le thriller d’action sud-coréen The Villainess promet de fracasser les écrans de Fantasia. Ses scènes de combats sanglantes y sont menées par l’impitoyable Sook-hee.

Juste à temps pour sa projection en soirée d’ouverture, voici notre top 10 des assassines les plus dangereuses du cinéma.

Le choix, bien que déchirant, s’est fait à la lumière des critères suivants : personnages fictifs, humains, sans force surnaturelle. Divulgâcheurs garantis!

10. Gail (Rosario Dawson)

Une histoire de Sin City, 2005

Implacable et indomptable, Gail contrôle Old Town d’une main de fer. Il est difficile de s’affranchir de son joug sans s’attirer ses foudres. Le cas échéant, la sanction se promet funeste, Gail maniant la mitraillette du haut de ses talons aiguilles.

9. Mlle Perkins (Adrianne Palicki)

John Wick, 2014

La tueuse à gages du film John Wick n’en a rien à faire des règles établies. Diamétralement opposée au personnage éponyme, elle est arrogante et ne cherche pas les faveurs de son employeur. Malgré son expertise en maniement d’armes et en jiujitsu brésilien, son insolence aura raison d’elle.

8. Cataleya Restrepo (Zoe Saldana)

Colombiana, 2008

D’enfant timide à tueuse vengeresse, Cataleya est une protagoniste mémorable. Peu de défis sont à la taille de celle dont la ruse n’a d’égal que sa rage. Ni le crime organisé ni le FBI ne rivalisent avec l’intellect de la belle Colombienne au sang-froid.

7. Jennifer Hills (Sarah Butler)

Je crache sur vos tombes, 2010

Au cinéma, peu de scénarios ne procurent autant de satisfaction que les épopées vengeresses. C’est le cas du récit de Jennifer Hills. Laissée pour morte, Jennifer revient hanter ses tortionnaires. Sous la loi du talion, elle décide quand et comment sonne le glas de ses prédateurs devenus proies.

6. Madeline Madrigal, dite Ma-Ma (Lena Headey)

Dredd, 2012

Ma-Ma, la belle balafrée, est une baronne de la drogue avec une affection particulière pour la violence. Ancienne prostituée, elle s’est taillée une place dans le crime organisé pour en arriver à régner sur un empire où naviguera péniblement le juge Dredd. Son indifférente brutalité et son sens de la répartie font d’elle le personnage le plus remarquable du film.

5. Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama)

Tuer Bill, 2003

Qui est la plus dangereuse des films Tuer Bill: O-ren Ishii, Beatrix Kiddo, Elle Driver ou Vernita Green? Pour moi, le choix est clair. Il s’agit de Gogo Yubari. Elle passe le plus près d’achever Beatrix, n’usant pas d’effets de surprise, mais faisant plutôt appel à son intelligence. En effet, elle choisit de ne pas mener un combat au katana, ce qui aurait privilégié son opposante. À seulement 17 ans, Gogo donne plus de fil à retordre à Beatrix que l’armée des Crazy 88 au complet.

4. Alicia ou La fille aux marteaux (Julie Estelle)

The Raid 2: Berandal, 2014

La série The Raid est devenue culte avec ses films aussi violents que beaux. Le rôle le plus marquant de cette fresque mafieuse indonésienne revient sans contredit à La fille aux marteaux. Alicia sème la mort en tourbillonnant et sans prononcer mot. Si gracieuse que dure à cuire, elle est dangereusement létale.

3. Lorraine Broughton (Charlize Theron)

Atomic Blonde, 2017

Charlize Theron, revient en mode Furiosa avec Atomic Blonde. Elle y incarne une espionne chargée d’enquêter sur le meurtre d’un agent du MI6, alors que le mur de Berlin est en voie de chuter. Le film ne sort que cet été et pourtant, d’aucuns affirment que son personnage y sera iconique. Dans les bandes-annonces, on l’y voit se battre à mains nues, manier les armes à feu et enchaîner acrobaties et traumas crâniens.

2. Sook-hee (Ok-bin Kim)

The Villainess, 2017

Sook-hee s’entraîne depuis l’enfance à devenir une tueuse sans pitié. Elle croit pouvoir laisser son passé derrière elle, mais en vain. Les extraits la dévoilent telle une heroïne de jeu vidéo, massacrant tous ceux qui se trouvent en travers de son passage. Soyez témoins de sa quête sanglante de vengeance en primeur nord-américaine à Fantasia.

1. Erin (Sharni Vinson)

Tu es le prochain, 2013

L’ultime Final Girl! Erin se hisse facilement au sommet de cette liste. Dans ce film d’horreur qui débute comme un banal récit d’invasion de domicile, les chasseurs deviennent les chassés. En légitime défense, elle les traque puis exécute un à un. Tu es le prochain s’illustre par son propos féministe, où les corps tombent à grand coup d’ingéniosité, de persévérance... et d’ustensiles de cuisine.

Si vous aimez ces personnages au sang-froid, rendez-vous au Festival Fantasia, du 13 juillet au 2 août 2017 au Concordia Hall Cinema. La programmation complète sera annoncée le 5 juillet. Consultez leur site Web ou leur page Facebook pour rester à l’affût!