Tournée de l’équipe nationale junior cubaine : un projet appelé à grandir

La tournée de l’équipe nationale junior de Cuba en sol québécois, qui s’arrêtait mardi soir au parc Henri-Casault de Charlesbourg, pourrait faire des petits au cours des prochaines années, croit Michel Laplante.

Instigateur de la venue des meilleurs joueurs de baseball de l’île castriste de 18 ans et moins ce mois-ci pour se frotter aux 13 équipes de la Ligue de baseball junior élite (LBJÉQ), le président des Capitales est convaincu que l’expérience pourrait se répéter dans le futur.

«Pour l’équipe nationale, ils sont tellement fiers d’être ici. Et ils sont satisfaits depuis le début de la tournée, a confié Laplante, passé maître dans l’art des relations diplomatiques avec Cuba, en marge du duel contre les Alouettes de Charlesbourg, mardi soir.

«C’est un exercice qui pourrait se répéter en masse. Il faut comprendre qu’ils vont aussi affronter les équipes U18 et U17. Ça peut amener à de beaux liens pour le futur. Puis, la Fédération cubaine tente de se refaire une manière de faire parce que ça a été moins fructueux au cours des cinq dernières années. Et à cause de cela, ils pourraient avoir un intérêt à venir.»

Laplante ne cache pas non plus son désir de voir des baseballeurs québécois ou des effectifs complets débarquer sur l’île pour vivre une expérience à la fois sportive et culturelle. «Si on va en Arizona ou en Floride, pourquoi on ne le ferait pas avec Cuba?»

Soirée historique

Une chose est sûre, les jeunes Cubains ne sont pas venus jouer les touristes pour cette tournée qui leur sert de préparation en vue de la Coupe du monde junior qui se tiendra à Thunder Bay, au début septembre. En plus des formations de la LBJÉQ, ils se mesureront aux équipes U18 et U17 de l’Académie Baseball Canada (ABC).

Après avoir rossé les Cards de LaSalle 17-0, la veille, en lever de rideau du calendrier, les représentants des Caraïbes se sont imposés 9-3 face aux Alouettes devant des gradins bien remplis au parc Henri-Casault. Les Alouettes n’ont pas à rougir de leur performance qui comptait au classement de la saison régulière.

«Pour une paroisse, on peut jouer avec eux! On l’a échappé en deuxième à deux retraits, mais sinon, ça aurait été 3-3, a raconté le gérant Jean-Nicolas Blanchet, pas peu fier de ses hommes. Puis, notre lanceur [Olivier] Mailloux a été dominant en cinq manches [en relève]. Il a montré qu’il pouvait affronter les meilleurs joueurs d’un pays. Mais ils ont du talent, et ce qui est impressionnant, c’est qu’ils sont tellement exigeants envers eux-mêmes.»

Débuts fracassants

Les Cubains ont fait parler leurs bâtons rapidement en début de soirée avec plusieurs coups sûrs précis. Brendon Lecours, des Alouettes, a inscrit les deux premiers points à leurs dépens en claquant un circuit au champ droit, en deuxième manche.

Des joueurs attrayants pour les recruteurs

L’équipe cubaine ne pique pas seulement la curiosité des amateurs. Les recruteurs du baseball majeur profitent de ce long séjour à travers le Québec pour jeter un œil attentif à leurs faits et gestes.

Comme cela avait été le cas lors de la soirée d’ouverture de lundi, à LaSalle, quelques recruteurs ont assisté à la rencontre de mardi soir, espérant dénicher des trouvailles au sein des meilleurs joueurs de l’île castriste d’âge junior.

À l’emploi des Yankees de New York, Dennis Woody ne rate pas une occasion d’analyser la relève cubaine lorsque celle-ci se déplace à l’extérieur de l’île. Sans trop ouvrir son jeu, le recruteur d’une trentaine d’années d’expérience s’est montré enthousiaste en parlant de ces jeunesses âgées de 15 à 18 ans, qu’il a vues pour la première fois en début de semaine.

« Nous essayons toujours de voir à l’œuvre les joueurs cubains chaque fois que l’on en a l’opportunité à l’extérieur de Cuba. Nous essayons de nous assurer de les épier à des compétitions internationales », a-t-il expliqué.

Certains pourraient-ils un jour obtenir une chance avec une équipe des ligues majeures ? « Possiblement. C’est la première fois que je le voyais dans les derniers jours, alors mon évaluation ne fait que commencer. Mais il est certain qu’ils ont des joueurs talentueux dans leur alignement et nous tentons de les identifier quand ils sont encore jeunes quand c’est possible. »

Au cours des dernières années, plusieurs joueurs issus de Cuba ont été enrôlés par des formations du baseball majeur pour vivre l’aventure américaine.

En vitesse

En après-midi, les représentants de la délégation cubaine se sont rendus à l’hôtel de ville pour signer le livre des visiteurs de la ville de Québec, où le maire Régis Labeaume les a reçus.

Les Cubains ont visité le Centre Vidéotron à l'initiative de l'organisation des Alouettes. L'immensité des lieux les aurait renversés, selon ce qu'on nous a rapporté.

Les jeunes Cubains affronteront le Royal de Repentigny, mercredi soir. Ils reviendront dans la région mercredi prochain pour leur duel contre les Diamants de Québec au Stade Canac.