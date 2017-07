Un deuxième Rendez-vous encore à Québec pour le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique

Après une première rencontre en 2015, le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA) se donnera de nouveau rendez-vous à Québec du 17 au 19 juillet.

Quelque 250 membres du RVFFA convergeront donc vers la Capitale-Nationale «pour mettre en lumière, découvrir et exploiter de manière stratégique et efficace le potentiel touristique des communautés francophones et francophiles d’Amérique», selon les mots du maire Labeaume, à l’origine de la création de ce regroupement.

Mardi matin, en point de point de presse à l’hôtel de Ville de Québec, la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, a insisté sur le fait que «l’interaction accrue que le Réseau favorise contribue à mettre en valeur les attraits remarquables et la richesse historique et patrimoniale des villes et communautés francophones et francophiles de toute l’Amérique».

Le coût d’organisation de la rencontre est de 510 000 $, dont 200 000 $ du gouvernement du Québec et 200 000 $ de la Ville.

Ateliers, conférences et gastronomie

Une série d’ateliers et de conférences seront au menu de la rencontre. Parmi les conférenciers, on peut noter la présence d’Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice par intérim des États-Unis au Canada, de Paul LePage, Gouverneur de l’État du Maine ou encore de la critique gastronomique de La Gazette Lesley Chesterman qui parlera de tourisme gastronomique.

Une portion de ce Rendez-vous francophone et francophile sera ouverte au grand public. Il s’agit du «Marché des saveurs» qui aura lieu le mardi 18 juillet, entre 14h et 20h, au Terminal de croisières du port de Québec. Les personnes intéressées pourront goûter cinq bouchées de chefs locaux et internationaux et boire deux verres de vin pour 10 $.

Le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique regroupe 140 villes du Canada, des États-Unis et des Caraïbes. En Amérique, on évalue à 33 millions le nombre de locuteurs francophones.

En point de presse, le maire Labeaume a ajouté qu’un des buts qu’il se fixe est de rencontrer le sénateur (pour le Vermont) Bernie Sanders, ex-candidat à la primaire démocrate américaine de 2016. «Je me promets d’aller un jour m’asseoir avec Bernie Sanders du Vermont, a-t-il annoncé. Est-ce que Bernie Sanders connaît l’histoire des racines francophones du Vermont? (...) La réponse est sûrement oui, mais jusqu’où il est au courant (...) Je me donne comme mission de rencontrer Sanders. Puis, je vais le voir, c’est certain. Je vais le voir au Vermont (...). Ça rayonne ce gars là.»