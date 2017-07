Un espace public érigé en mémoire de Sarah-Ève Fontaine à Windsor

WINDSOR | Un espace public sera aménagé au cœur de Windsor, en Estrie, en mémoire de Sarah-Ève Fontaine, une jeune femme de 21 ans atteinte de fibrose kystique qui est décédée d’une pneumonie il y a un an

L’espace urbain sera constitué d’une allée de bitume pour dessiner à la craie, de jardins collectifs où les citoyens pourront se servir et d’endroits réservés à l'art et aux expositions. Le lieu public sera aménagé sur un terrain vacant de la rue Saint-Georges.

«J'ai l'impression que Sarah-Ève va pouvoir accueillir sa communauté à travers cet espace-là. Ça devait ressembler à Sarah-Ève, ça devait la représenter. Et Gaétan est arrivé avec un projet, c'est du sur-mesure», s’est réjouie Annie Lussier, la mère de Sarah-Ève.

«On ne voulait pas faire une pâle copie de ce qui se fait ailleurs. On a eu juste une Sarah-Ève, on va avoir juste un espace», a expliqué Gaétan Graveline, conseiller municipal à la ville de Windsor et ami de la famille.

«Quand on perd un enfant, on ne veut pas que ça s'arrête là. C'est la continuité, je pense, qu'on souhaite tous. C'est très calmant pour le cœur d'une famille qui a vécu une perte comme ça», a ajouté sa mère.

Sarah-Ève a inspiré toute sa communauté au cours de sa bataille contre la maladie. «Que ce soit ma fille qui a généré tout ça, je trouve cela incroyable», a mentionné Annie Lussier.

Les instigateurs du projet, financé par la ville et des donateurs, espèrent inspirer les jeunes.

Les travaux d'aménagement devraient commencer à la fin de l'été.