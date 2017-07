Un festival de musique sans hommes

Les festivals de musique suédois ont été le théâtre de plusieurs cas d’agressions sexuelles ces dernières années. De nombreuses plaintes ont d’ailleurs été rapportées à la police. L’humoriste Emma Knyckare a choisi de s’attaquer au phénomène à sa manière. Elle a décidé de créer un festival de rock où les hommes seraient exclus.

Celle qui est aussi animatrice de radio a abordé l’idée publiquement sur Twitter, il y a deux jours.

Vad tror ni om att vi styr ihop en asfet festival dit bara icke män är välkomna som vi kör tills ALLA män har lärt sig hur en beter sig? — Emma Knyckare (@Knyckare) July 2, 2017

«Qu’est-ce que vous en dites si on crée ensemble un festival vraiment cool durant lequel seules les personnes n’étant pas des hommes seront invitées, et qui perdura jusqu’à tant que tous les hommes apprennent à bien se comporter», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Le plus grand festival de musique en Suède, Bråvalla, venait alors d’annuler son édition 2018, après que la police locale ait reçu quatre plaintes pour viol et 23 plaintes pour d’autres cas d’agressions sexuelles, tous commis cette année et l’an dernier.brbrReplacementbrbr

Projet en marche

Ayant reçu l’appui d’un nombre important de personnes, elle a confirmé une journée après avoir publié son tweet qu’elle allait de l’avant avec l’organisation d’un événement en 2018.

«Le premier festival rock sans hommes en Suède se tiendra l’été prochain. Dans les prochains jours, je vais réunir un groupe d’organisateurs et de chefs de projet talentueux qui constitueront l’équipe de gestion du festival, vous entendrez donc parler de nous quand le temps sera venu», a-t-elle publié sur son compte Instagram.

Vilka är mer mä? Une publication partagée par Här Är Jag! (@knyckare) le 2 Juil. 2017 à 14h22 PDT

Déjà en 2014 et en 2015, un débat houleux avait éclaté sur la scène politique suédoise après que plusieurs agressions sur de jeunes migrants aient été commises en marge de festivals de musique. Les enquêtes n’avaient abouti à rien en raison d’un manque d’éléments matériels.