Un look de vacances pour l’aéroport

Votre valise est faite (vous avez même réussi à la fermer !), mais là, vous cherchez quoi enfiler pour le vol. Laissez Meghan Markle vous inspirer. En agençant une chemise blanche à un jean et des spartiates, l’actrice de Suits signe le parfait look de passage à l’aéroport qui est à la fois chic, confortable et passe-partout. Remarquez qu’elle porte son chapeau afin de ne pas le déformer dans sa valise, tous ses documents sont contenus dans sa pochette orange, et ses lunettes sont facilement accessibles. Quelques astuces d’une pro du voyage !

Photo courtoisie

Casquette NEW ERA 9TWENTY Blue Jays de Toronto 40 $

Chemise J.CREW 105 $

Lunettes J.CREW, modèle Franny 168 $ Étui techno de voyage STOW LONDON 632 $ Chapeau MADEWELL X BILTMORE 79 $ Valise GHURKA KILBURN, modèle RS No 252 2716 $ Spartiates J.CREW 111 $ Photo courtoisie Le jean ayant du vécu confère de la personnalité à votre look. Qu’il arbore de simples marques d’usure, quelques déchirures ou de grands trous, il ne lui suffit que d’être agencé à des classiques pour que vous n’ayez pas l’air déglinguée.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie