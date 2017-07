Un pédophile récidiviste accusé de nouveau

QUÉBEC | Un individu déjà identifié comme étant pédophile a de nouveau été arrêté et a comparu mardi après-midi au palais de justice de Québec. Le récidiviste aurait fait deux nouvelles petites victimes.

Jean-Guy Thibodeau, 34 ans, de Portneuf, a été arrêté en avant-midi par les policiers de la Sûreté du Québec.

Des accusations d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur deux mineurs de neuf et cinq ans ont été déposées contre lui.

Thibodeau était aussi en bris d'ordonnance et bris de probation puisqu'il n'avait pas le droit de se trouver en présence de personnes de moins de 16 ans.

Accusé et reconnu coupable dans le passé de gestes à caractère sexuel sur des mineurs, en 2013, il avait été arrêté à son domicile de Beauharnois et accusé d'agression et d'attouchement sexuel sur trois personnes de moins de 16 ans.

Menacé à l'époque, il avait déménagé dans la région de Portneuf, où il a été de nouveau arrêté mardi matin.

Les faits allégués se seraient déroulés la semaine dernière. Le père d'une des victimes a accepté de se confier à TVA Nouvelles. Il s’est dit soulagé de cette arrestation, mais frustré de voir que l'accusé demeurait à proximité d'une école, d'une garderie et d'un parc.

«C'est un très gros soulagement. C'est quelque chose qu'on attendait depuis l'incident, depuis vendredi soir, dans le fond», a expliqué l'homme.

Il dit qu'il s'agit d'une bonne chose pour les enfants, mais également pour les résidents du secteur.

«On vient de protéger la population. Je suis extrêmement fier [des enfants]. Ils ont agi de la bonne manière. Ils ont été capables de divulguer l'information pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à ce que cet individu-là soit en état d'arrestation», a-t-il ajouté.

Un père a dit être extrêmement fier que les deux jeunes aient parlé de l’agression, qu'ils aient choisi de dénoncer. Les deux jeunes victimes se portent bien.

Les proches promettent de suivre les procédures judiciaires jusqu'au bout.