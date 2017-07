[VIDÉO] J'ai essayé le «microblading» des sourcils et voici ce qui est arrivé

Il y a 10 ans, la mode était aux micros sourcils. Évidemment, afin d’obtenir la plus fine ligne possible, on enlevait les poils superflus «à la mitaine», sans trop, trop savoir quel serait le résultat final.

Des «p’tits p’tits» sourcils... C’est juste non!

Heureusement, aujourd’hui, la tendance est aux sourcils plus naturels et bien fournis. Or, si vous avez adopté la «Drew Barrymore» comme moi, le mal est fait, et les petits poils si convoités se font plutôt rares.

Instagram

Si plusieurs techniques de maquillage permettent maintenant de camoufler vos erreurs de jeunesse, il existe désormais des méthodes à plus long terme. Ne reculant devant rien, j’ai donc testé pour vous le microblading, une technique de restructuration des sourcils à base de maquillage semi-permanent.

J’ai adoré mon expérience! La séance de microblading est peu douloureuse et en une heure seulement, j’avais de beaux sourcils tout neufs grâce à l’équipe professionnelle d’Eli Ross.

Pour voir le résultat final... Voici la vidéo de mon expérience!