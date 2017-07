[VIDÉO] La spécialité de ce petit resto de Tadoussac intrigue les touristes

Chaque restaurant possède une spécialité, un plat qu’il maitrise tout particulièrement et qui fait qu’on ne retrouve pas ce goût ailleurs.

C’est encore plus vrai dans les petites villes un peu plus éloignées du Québec, comme Tadoussac, où la nourriture y est authentique et inspirée de recettes qui ont traversé le temps.

Curieuse d’en savoir plus sur le restaurant Le Bateau dont tout le monde parle à Tadou, l’équipe du Sac de Chips s’est rendue sur place pour goûter leur dessert signature.

Bon ou pas? À vous de voir...