TURCOTTE, Marius, S.C.

(Frère Onésime)



À Québec, le 2 juillet 2017, est décédé frère Marius Turcotte (Frère Onésime) de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Fils de feu Georges Turcotte et de feu Anne Marie Valois, il était âgé de 87 ans et deux mois, dont 69 ans de vie religieuse. Toute sa vie active s'est déroulée dans le Pacifique Sud.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères et sœurs: Imelda, religieuse fma, Jean-Paul (Ghislaine Pinault), Paulette, religieuse fma, l'abbé Marc, Pierrette, Micheline, moniale dominicaine et Valois (feu Sylvie Laprise). L'ont précédé dans l'au-delà, ses frères et sœurs: Alice (feu Pierre-Marc Ouellette), Gérard (feu Antonia Langlois), Lucille (feu Euclide Proulx), Gilles (Gisèle Morel). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances àle jeudi 6 juillet 2017 de 19 h à 21 h etde 9 h à 11h.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.