GIGNAC, Florentine Blouin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Florentine Blouin, épouse de feu monsieur Fernand Gignac, fille de feu madame Antoinette Blouin et de feu monsieur Pierre Blouin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10 heures. Les cendres seront ensuite déposées au Cimetière St-Charles. Elle est allée rejoindre son époux, son fils Alain et ses frères et sœurs décédé(e)s. Elle laisse dans le deuil ses fils: Yvon et Gilles (Nicole); ses petits-enfants: Marjorie, Danny, Karl, Kenni, Stéphanie; sa sœur Jeannette Blouin; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel soignant et aux médecins du CHSLD Limoilou pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.