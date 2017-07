JACQUES, Jean-Louis



À Beauceville, le mercredi 28 juin 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Jacques, époux de madame Gaétane Vachon. Il était le fils de feu François Jacques et de feu Jeannette Vachon. Monsieur Jean-Louis Jacques sera exposé aule vendredi 7 juillet en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h25.et de là au cimetière de Beauceville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Gaétane Vachon; ses enfants: Mireille (Philippe Bergeron), Marie-Claude, Carole et Sylvain (Audrey Beauchemin); son petit-fils Caleb. Il était le frère d'Hélène (Jean-Claude Poulin), Jacqueline (Jean-Denis Vachon), Juliana (Martin Fortin), Charles-Henri (Luce Vachon), Martin (Christiane Paquet), Marie-France (Michel Labbé), Jacinthe (Yvan Poulin), feu Nicole, Guylaine (Roger Bernard) et de Louise Jacques (feu Roger Walsh). Il était le gendre de monsieur Clermont Vachon et de feu Lisette Maheux. Il était le beau-frère de Roger (Johanne Labbé), Gaétan (Lise Lessard), Bertrand (Lynda Bernard), Michel (feu Lulu Maheu, Renée Veilleux), Gynette et Brigitte Vachon (Jean-Claude Poulin). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.