GAUDREAULT, Roger



À son domicile, le 27 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé paisiblement monsieur Roger Gaudreault, époux de madame Monique Corriveau, fils de feu François-Xavier Gaudreault et de feu Bernadette Morin. Natif de Dolbeau, il demeurait à Saint-Janvier-de-Joly et autrefois à Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce : Ghislain, Paulette (Ghislain Trottier), Gaétan (Dominique Simard) et Rénald (Anne Brassard). Il était le frère de feu Roland (feu Jeanne-D'Arc Duchesne) et de feu Jeannette. Il laisse également dans le deuil plusieurs belles-soeurs et beaux-frères de la famille Corriveau : feu Jeanne-D'Arc (feu Charles-Henri Dubord), feu Jean-Paul (feu Éva Essiambre), feu Gérard (feu Jacqueline Filiault), Roger (feu Lorraine Thibeau), feu Jean-Claude (Géraldine Alvaresse), Rita (Michel Lebel), Jean-Guy (Lise Tanguay) et Marcel (Carmen Rochette); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à sa nièce Manon dont il ne pouvait se passer et au personnel du CLSC de Laurier-Station pour leur soutien. Un gros merci également à Julie (R) Beaulieu et à Marie-Claude Mercier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9h.