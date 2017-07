GENDRON, René



À Donnacona, le 30 juin 2017, à l'âge de 59 ans et 10 mois, est décédé paisiblement entouré des siens monsieur René Gendron, époux de madame Hélène Martel, fils de feu monsieur Rosaire Gendron et de feu madame Lucille Douville. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule vendredi 7 juillet 2017, de 19 h à 21 h et samedi à partir de 9 h.René laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Emilie (Steeve Moyen) et Antoine; son petit-fils adoré : Clovis; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Angèle (René Cloutier), Lise (André Proulx), Hélène (Avit Julien), André (Louise Naud), feu Roger ; son beau-père : Fernand Martel et son amie Colette Savard, Ghislaine Martel (Gilles Lépine), Lucille Martel (Denis Gosselin), Benoit Martel, Aline Martel (Alain Lavallée), Serge Martel (Josée Hardy) ; ses filleuls: Audrey Gendron, Catherine M. Lépine et Keven Jobin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amie(s), ses collègues de travail de chez Rematech Div. Bremo de St-Augustin et leurs succursales. La famille tient à remercier le personnel du département B-3000 en neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à René. Un merci spécial au personnel infirmier Djino et Nadia et aux préposées Annie et Nathalie du CLSC de Donnacona pour les soins à domicile, ainsi qu'au Dr Viens et à Nancy Sauvageau bénévole pour l'Albatros. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec, Qc, G1W 2K7, www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, http://www.societealzheimerdequebec.com