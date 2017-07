BEAULIEU, Abbé Jacques



Le 26 juin 2017, au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, le fil de la vie terrestre a été coupé pour l'abbé Jacques Beaulieu. Ordonné prêtre le 8 juin 1963, il a exercé son ministère comme pasteur bon et disponible, successivement au Collège de Sainte-Anne de La Pocatière, à la polyvalente de Saint-Pamphile de L'Islet, à l'hôpital de Rivière-du-Loup et dans les paroisses de Saint-Éleuthère (Pohénégamook) et de Saint-Alexandre où il était encore curé au moment de sa récente hospitalisation. Âgé de 81 ans et 9 mois l'abbé Jacques Beaulieu était le fils de feu Mme Lucienne St-Pierre et de feu M. Lucien Beaulieu de Mont-Carmel de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à l'église de Saint-Alexandre le vendredi 7 juillet de 19 h à 21 h et à l'église de Mont-Carmel le samedi 8 juillet de 9 h 30 à 11 h où l'abbé Beaulieu sera exposé en chapelle ardente.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs: Soeur Céline cnd, Sirice (Françoise Hudon), Gilles (Annette Pelletier), Marcel (feu Alain Gagnon), Laurette (Laurent Dubé), André (Nicole Massicotte), Antoine (Maryse Briand); ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la paroisse de Saint-Alexandre et celui du CHRGP. Un merci particulier est adressé à sa nièce, Brigitte Beaulieu, qui l'a entouré de sa présence et de ses bons soins aux derniers jours de sa vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Fonds philanthropique Pastorale du diocèse Sainte-Anne, 1200, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 ou à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. La direction des funérailles a été confiée à la