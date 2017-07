GAGNON, Jean-Yves



Entouré des siens à Villa Bonheur, le 30 juin 2017, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Gagnon, demeurant à Granby, autrefois de Beloeil, Ste-Foy et Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line, Martin, Chantal (Paul Deschênes); ses petits-enfants: Audrey, Olivier, Benjamin, Maxime; la mère de ses enfants Lucette Piché, son frère et sa soeur:Roger (Micheline Dubé), Yolande (feu Alfred Legendre). Il laisse également son amie de coeur Laurence Poulin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel de Villa Bonheur, ainsi que Nadia Lessard (zoothérapie) pour les excellents soins prodigués à notre père. La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette. La famille recevra les témoignages de sympathie au salon Les Jardins Funéraires Bessette de Granby, le samedi 8 juillet 2017 de 12 h à 14h.