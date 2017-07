CARRIER, Marie-Claire Plante



Le 23 juin 2017, à l'aube de ses 94 ans à sa résidence, entourée de l'amour des membres de sa famille, nous a quittés paisiblement Marie-Claire Plante, épouse de feu monsieur Claude Carrier. Elle était la fille de feu madame Anna Villeneuve et de feu monsieur David Plante. Marie-Claire demeurait à Québec, arrondissement de Beauport. Elle a été confiée auoù la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. Madame Marie-Claire Plante laisse dans le deuil son fils Yves (Diane Drolet); ses filles : Diane, Francine (Claude Jourdain), Line (feu Pierre Fortin), Claudine (Édouard Cantin) et Danielle (Benoît Leclerc); ses petits-enfants : Geneviève Carrier (Vincent Beaumont), Philippe-Alexandre Carrier (Stéphanie Paquette), Isabelle Jourdain (Jean-François Beaudoin), Haudrey Fortin (Félix Bégin) et Nicolas Lebel-Carrier (Anne-Marie Rouleau); ses arrière-petits-enfants : Loïc et Victor Beaumont, Arielle et Liam Carrier, Étienne et Marie Beaudoin, Clara et Adèle Bégin, Tom et Laura Lebel. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Lorraine Fontaine (feu Gaston Plante), ainsi que plusieurs neveux et nièces. De nombreux amies et amis la regretteront chèrement dont Helen et Mohamed, Nicole et Marcel, André et Lise, Bibianne ainsi que Bella. Elle était la soeur de : feu Marguerite (feu Joseph Paquet), feu Paul (feu Simone Gingras), feu David (feu Blanche Roberge), feu Marcel (feu Jacqueline Drapeau) et feu Françoise (feu Jean-Paul Robitaille). Nous remercions sincèrement le docteur Serge Dumas, l'infirmière Véronique Baril, le cardiologue Marc-André Côté, l'interniste Martin Leblond et la physiatre Claudine Morand. Un merci particulier à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans, Johanne Toulouse et Sonia Boucher, ainsi qu'aux docteures Marie-Josée Latouche et Geneviève Painchaud (U.M.F. Maizerets) pour leur grande écoute et la douceur des soins prodigués, de même qu'à madame Claire Labrecque, podiatre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, téléphone : 418 524-2626, site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.