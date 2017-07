MORIN, Clément



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 juin 2017, dans sa 90e année comme il aimait le mentionner, mais plus précisément à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Clément Morin, époux feu dame Monique Richard, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Georgianna Morin et de feu monsieur Jean-Baptiste Morin; le père de: Benoît (Hélène Lord), Louise (Michel Lavergne), Bernard (Renée Gagnon), Marcel (Lyne Lamoureux), feu François et Isabelle Morin (Benoît de la Durantaye). Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: François, Esther (Samuel Carrier) et Vincent Morin (Jade Coulombe), Laurence et Charles Morin Lavergne, Olivier et Laurie Morin, Rosalie et Xavier Morin et Guillaume Morin Gagné. Il était le frère et le beau-frère de: feu Dolorès (feu René Hudon), Armand (Frère Mariste), Thérèse (feu Lorenzo Lavoie), Jeannine (Lionel Deschamps), Rachel (feu Jean Richard) et feu Gérard; de la famille Richard: Guy (feu Léa Robin), feu Conrad, Yvan (Paule Clermont), Yolande (feu François Robin), feu Marc-André, feu Michel (Claire Chouinard) et Madeleine (Gilles Ouellet). Sont aussi affectés par son départ, sa tante Olivette Morin Robin, ses filleul(e)s: Francine, Jacques, Céline, Elizabeth et son petit-fils François, ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leur chaleur, leur délicatesse et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace (Québec) GOR 1H0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou encore à la Maison Marcelle-Mallet, 91, du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h30, vendredi jour des funérailles à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.