Anne Guérette admet que son parallèle avec Kadhafi était «malhabile»

La chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec reconnaît que le lien qu’elle a fait, mardi soir, entre l’administration Labeaume et le défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi était «malhabile».

Anne Guérette s’est amendée sur le réseau social Twitter au lendemain de sa déclaration controversée en pleine séance du conseil municipal.

«Le parallèle que j’ai fait au CM était peut-être malhabile. Mon but : mettre en lumière que trop de pouvoir dans les mains d’une personne est néfaste pour une saine démocratie», a-t-elle gazouillé.

Sa sortie, la veille, avait médusé le maire de Québec dans un contexte un peu brouillon, à la fin d’une intervention.

«Quelques mois avant qu’il meure, il avait dit : “Il n’existe pas sur la planète de nation plus démocratique que la Libye.” Juste pour vous dire que Khadafi est mort en pensant qu’il était un grand démocrate. Ceci dit, simplement pour dire que comme politicien, nous avons tous à cœur le souhait de léguer un monde meilleur à nos enfants, mais on a différentes façons de l’exercer et c’est ça la démocratie», avait déclaré Mme Guérette.

Stupéfait, le maire Régis Labeaume s’était moqué de son adversaire en réplique, rappelant qu’elle avait également cité l’ex-président des États-Unis Barack Obama récemment dans des entrevues éditoriales.

«J’avoue que la parallèle de la politique municipale à Québec avec Kadhafi nous étonne énormément», a-t-il rétorqué.



Mme Guérette n’a pas souhaité commenter davantage mercredi matin. Son cabinet a décliné les demandes d’entrevues à ce sujet. Le maire de Québec n’a pas voulu non plus en rajouter.