Au petit bonheur la chance

« Est-il correct de dire : un tel s’est mérité 100 $ à un concours ? Gagner ne serait-il pas plutôt le verbe à employer ? » demande un lecteur, Dominic B. Oui. Le verbe « mériter » et sa forme pronominale « se mériter » sont des impropriétés au sens de gagner (un prix). « Mériter » signifie être digne d’une récompense ou encourir un châtiment. Ex. : Ta sœur mérite une récompense, mais ton frère mérite d’être puni. Le verbe « se mériter » veut dire, entre autres, s’obtenir par la valeur ou l’effort. Ainsi, on ne peut pas mériter (ou se mériter) un prix en participant à un concours, mais on peut, avec de la chance, gagner ou remporter un prix.