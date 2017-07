(AUDIO) Roby Moreault en colère contre les automobilistes téméraires

L’animateur de CHOI Radio X, Roby Moreault, en avait long à dire au sujet des automobilistes téméraires.

Roby Moreault a expliqué qu’un jeune automobiliste le suivait de trop près, mardi, et qu’il était à quelques centimètres d’une collision.

Visiblement achalé par le comportement de ce conducteur, l’animateur n’a pas mâché ses mots quand est venu le temps de décrire les conducteurs qui ne laissent pas de distance entre les voitures.

«Les gens qui conduisent et qui n’ont pas de jugement pour être capables de laisser une distance entre les autres automobilistes, ce sont des trous du cul.»

Roby Moreault en a également profité pour ramener à l’ordre tous les automobilistes avec des comportements routiers dangereux.

«Quand tu es derrière un volant, ça prend du jugement, ça prend une notion de sécurité, il faut que tu sois intelligent derrière un volant, il faut que tu sois allumé, il faut que tu regardes en avant, il faut que tu lâches ton criss de cellulaire et il faut que tu t’occupes de tes affaires. Ça, ça va de se décrotter le nez, à manger, à facebooker, à tweeter. Derrière le volant, c’est pas la place.»

L’animateur de CHOI Radio X croit que ces conducteurs téméraires devraient tout simplement arrêter de conduire.

«Si vous ne savez pas conduire, restez à la maison. Si vous êtes pressé, levez-vous plus tôt et si vous ne savez pas conduire, vendez votre auto et prenez le réseau de transport en commun [...] et crissez-nous la paix.»