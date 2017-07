Barmaids frappée par un drame

Les tournages des nouveaux épisodes de Barmaids ont été bouleversés quand l’une des filles a été transportée d’urgence à l’hôpital, a appris Le Journal.

La nature du drame survenu récemment demeure inconnue, tout comme l’identité de celle qui a fait un tour d’ambulance, mais du côté de l’équipe de production, on nous assure que la victime se porte beaucoup mieux, bien qu’elle ait passé une dizaine de jours à l’hôpital.

« C’était un gros incident, déclare Simon Sachel, qui coréalise le populaire docu-réalité de MusiquePlus avec Anicée Ouellet. Aujourd’hui, elle va mieux, mais on a eu très peur. »

Les images du drame seront montrées lors du premier épisode, qui sera diffusé en août.

Deux journées de tournage sont toujours inscrites à l’agenda des protagonistes. Les premiers tours de manivelle ont été donnés en mai. Joint au téléphone, Simon Sachel parle d’une saison explosive. « Je n’ai jamais tourné quelque chose de plus fou », indique le réalisateur. On a eu des tournages jusqu’à 4 h du matin... Elles ne sont pas tuables ! »

Une nouvelle chouchoute

Comme Groupe V Média l’avait annoncé, trois nouvelles barmaids se joignent au rendez-vous hebdomadaire : Ann-Gaël (20 ans), Ève (23 ans) et Vanessa (27 ans). Selon Simon Sachel, cette dernière pourrait bien devenir la préférée des téléspectateurs.

« C’est une rockeuse, note le réalisateur. C’est la Éric Lapointe du groupe. Il n’y a pas une once de séduction dans son approche client. Elle est juste bête ! Et c’est drôle. Elle punche tout le temps et n’hésite pas à envoyer promener les clients. »

De son côté, Ève travaille comme serveuse et fréquente le gym cinq fois par semaine. Quant à Ann-Gaël, elle devrait diviser le public.

« Elle se prend constamment en selfie pour nourrir son compte Instagram, dit Simon Sachel. Chaque fois qu’il y a une activité de groupe, elle se tient à l’écart. Les autres filles ne tripent pas. Ça crée beaucoup de chamaillage. »

Marilyne, Carolane, Sandrine, Jessica et Rachel ont également participé aux tournages des nouveaux épisodes.

Produite par DATSIT Studios, la première saison de Barmaids s’est hissée au sommet des cotes d’écoute de MusiquePlus grâce à une portée hebdomadaire de 402 000 téléspectateurs, selon Numéris. La série est présentée en reprise à V les mardis soir.