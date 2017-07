LÉVESQUE, Claude



À son domicile, le 29 juin 2017, à l'âge de 81 ans 7 mois, est décédé monsieur Claude Lévesque, fils de feu dame Jeanne Dupuis et de feu monsieur Eugène Lévesque. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Monsieur Lévesque laisse dans le deuil madame Hélène Gagné Lévesque; ses enfants : Serge (Sonia Pichette), Sylvie (Marc Blouin), Alain (Martine Manzerolle), Caroline; ses petits-enfants : Jean-François, Guillaume, Lyncia, Stéphanie, Gabriel, Catherine, Samuel; ses arrière-petits-enfants Malick et Jaden; ses frères, soeurs, son beau-frère et sa belle-soeur : Jeannine (feu Yvan Bouchard), Guy (Lucille), Nicole (Robert), Gilles, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Claude était également le frère de feu Danielle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer www.jeveuxdonner.ca Tél. : (418) 683-8666. Les Funérailles sont sous la direction de :