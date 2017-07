BÉLANGER, Rachel Descheneaux



Au Manoir du Bel Âge, le 1er juillet 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Rachel Descheneaux, épouse de feu monsieur Jean-Marie Bélanger.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Lise Leclerc), Lucy (Danny Drummond), Diane (Peter Floyd), Suzie (Normand Théberge) et Richard (Lynn Chiasson) ; ses petits-enfants : Philip, Jason, Jimmy-Lee, Matthew, Jessica, Jonathan, Manon et François ; ses arrière-petits-enfants : Carson, Ryder, Marie-Andrée et Gabriel ; ses frères et soeurs : Simone (Jacques Pellerin), Mariette (feu Claude Plante), Lise, feu Gaston (feu Jacqueline), Léo et Pauline, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le dévoué personnel du Manoir du Bel Âge pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666.