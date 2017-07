Centre d’hébergement Saint-Antoine: «Beaucoup» de gastro cette année

La gastro-entérite a été davantage présente au Centre d’hébergement Saint-Antoine de Québec, cette année, alors que « beaucoup de cas sporadiques » et au moins une éclosion d’une durée de deux semaines ont été signalés.

« Il y a eu plus de gastro que les autres années. C’est un portrait aussi dans la population en général, il y a eu plus de gastro alors inévitablement, on le voit dans nos murs », confirme Julie Lavoie, chef du Service de prévention des infections au CIUSSSS de la Capitale-Nationale.

Le centre d’hébergement Saint-Antoine a été la cible de « beaucoup de cas sporadiques » de gastro et d’au moins une éclosion, soit deux cas ou plus, qui s’est échelonnée sur deux semaines et qui a affecté 20 des 229 usagers d’une unité avant d’être enrayée le 30 juin.

La présence du virus a forcé la mise en place de mesures particulières afin d’éviter la propagation dont la limitation des visites au centre d’hébergement et le renforcement des mesures d’hygiène et de salubrité, notamment.

« (...) Les gens venaient, entraient et on s’en rendait compte une fois sur l’étage. Alors, un agent de sécurité était présent pendant trois jours pour leur dire dès l’entrée pour que ce soit clair et pour les inciter à reporter leur visite », précise Annie Ouellet, directrice adjointe aux communications pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Une éclosion d’influenza a aussi sévi en mars obligeant l’application de mesures similaires.