Crotte, Cuphead ne sortira pas sur PS4

Mauvaise nouvelle pour les adeptes des consoles Sony: Cuphead ne sortira pas sur PS4!

Les studios MDHR ont confirmé que le jeu Cuphead sera exclusif à Xbox One et PC et ne sortira jamais sur les consoles Sony. On s'en doutait, mais le mot «JAMAIS» fesse un peu. Zut.

On ne peut pas dire que c'est une exclusivité Microsoft à 100%, parce que le jeu très attendu pourrait éventuellement débarquer sur Mac, selon VG247.

Cuphead sortira le 29 septembre sur Xbox One et PC.

Voici un petit aperçu du jeu!