Dave Lévesque à deux coups du meneur Drew Nesbitt

Le Québécois Dave Lévesque a remis une carte de 69 après la première ronde de la Classique Acura du circuit Canada Pro Tour, à deux coups du meneur Drew Nesbitt, mercredi à Mirabel.

Lévesque a connu un début de saison compliqué, mais retrouve ses repères graduellement. Durant la journée, il a réussi cinq oiselets, mais a commis deux bogueys pour terminer à trois coups sous la normale.

«Je suis encouragé par la progression de mon jeu depuis quelques semaines, a expliqué Lévesque au terme de sa ronde. L’adaptation à mon nouvel équipement TaylorMade a pris un certain temps, mais là, je suis à l’aise avec chacun de mes bâtons. C’est encourageant pour les tournois à venir. J’ai compris depuis longtemps qu’une saison n’est pas un sprint, mais un marathon; il faut savoir doser ses énergies.»

L’Ontarien Nesbitt a remis une carte de 67, cinq coups sous la normale. Il a entamé la ronde en retranchant quatre coups à la normale à ses sept premiers trous. Il a fini la journée avec un aigle, cinq oiselets, mais a aussi été l’auteur de deux bogueys pour finalement prendre les commandes au club de golf Glendale.

«La clé sur ce genre de parcours est de garder la balle en jeu des tertres de départ et c’est ce que je suis parvenu à faire à l’exception de mon coup de départ au huitième trou qui s’est retrouvé dans les arbres», a commenté Nesbitt.

Le jeune Québécois Vincent Blanchette a fini la journée au troisième rang à trois coups de Nesbitt, frappant quatre oiselets et deux bogueys.

Le Québécois Simon Camirand a terminé la ronde au quatrième échelon avec une carte de 71, tous comme les Ontariens Stephane Dubois et Michael Gonko. Ce sont les seuls autres à avoir joué sous la normale en ouverture de cet événement national de Circuit Canada Pro Tour.

Cinq autres Québécois se retrouvent parmi les 15 premiers au classement. Tim Alarie (Saint-Jérôme) et Éric Laporte (Montcalm) ont joué la normale, pour une égalité au septième rang. À 73 (+1), Clément Herviou et Sonny Michaud, tous deux de La Tempête, et le Montréalais Beon Yeong Lee partagent le 12e échelon avec l’Ontarien Stephen Gonko.