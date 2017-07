Des ours rôdent dans un quartier résidentiel de Saint-Basile

Plusieurs ours ont été aperçus en plein cœur de la municipalité de Saint-Basile, en banlieue d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Des citoyens ont vu une de ces bêtes rôder près de l’école et du bureau de poste.

Des hommes ont vu deux ours au cours du dernier mois près de la rue Voisine. «Ça fait 56 ans que je vis ici et j'ai jamais vu ça, c'est presque épeurant», a partagé Michel Leblanc.

La plus récente apparition remonte à jeudi dernier. La bête est arrivée par un sentier. «Un des chiens a commencé à japper et il regardait par là. C'est là que mon frère a vu l'ours qui courait, il s'en venait vers la maison», a raconté Claude Leblanc.

L’animal s’est rendu jusqu’à la rue Principale. Effrayé par un automobiliste, l’ours est retourné dans le boisé.

«C'est la saison, ces temps-ci. Les ours sont sortis de l’hivernation. Ça fait un moment, naturellement, et ils cherchent de la nourriture», a expliqué une biologiste du ministère du Développement, de l'Énergie et des Ressources, Parise Ouellette.

Les résidents craignent que les bêtes perturbent la quiétude du quartier. Des cages ont permis d’attraper deux ours près du centre-ville de Saint-Basile. Mais les bêtes sont souvent de passage et empruntent rarement les mêmes trajets, ce qui rend leur capture difficile.

«Ils peuvent s'approcher des maisons où il y a des mangeoires pour les oiseaux ou aussi des gens qui mettent leurs vidanges au chemin ou qui les laissent à l'extérieur», a mentionné Mme Ouellette.

Quelques précautions peuvent permettre de garder ces bêtes loin de votre résidence. «Nettoyer ses poubelles. Si on a des déchets qui pourraient sentir, comme le homard, peut-être les mettre dans le congélateur en attendant que les poubelles passent», a-t-elle ajouté.

Si vous apercevez un ours, les experts conseillent de faire du bruit et de se rendre visible afin d’effrayer l’animal.