Du respect pour Wally Buono

MONTRÉAL - Avec la visite des Lions de la Colombie-Britannique, ce jeudi soir à Montréal, l’entraîneur-chef des Alouettes Jacques Chapdelaine retrouvera son mentor Wally Buono.

Du même coup, les amateurs de football assisteront probablement à un des derniers matchs de cette figure légendaire de la Ligue canadienne de football (LCF) au Québec.

«J’ai passé plusieurs années avec Wally, je le connais non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, a commenté Chapdelaine, mercredi, au terme de l’entraînement des Alouettes. Wally est un homme très loyal. Il a des valeurs fondées sur des principes de foi chrétienne qui sont importants dans sa vie. Il a des valeurs familiales. La façon dont il va se comporter au quotidien est guidée par ça.»

«À la suite des conversations que tu vas avoir avec lui, tu vas toujours savoir à quoi t’attendre. Il marche sur une ligne très droite et tu comprends très bien ce qu’il veut. J’ai toujours apprécié ça de lui.»

Meneur dans l'histoire de la LCF

La recette a fait ses preuves pour l'actuel entraîneur des Lions, qui cumule aussi les fonctions de directeur général.

À 67 ans, Buono mène la LCF pour le plus grand nombre de victoires comme entraîneur-chef, soit 267. S’il a connu de tels succès dans l’Ouest canadien, il faut rappeler que l’homme d’origine italienne a lui-même grandi à Montréal.

Comme joueur, Buono a aussi porté les couleurs des Alouettes pendant une décennie, remportant la coupe Grey en 1974 et 1977. Parmi les cinq autres conquêtes de «Wally» dans la LCF en tant qu’entraîneur, Chapdelaine en a partagé trois à titre d’adjoint, soit en 2001, chez les Stampeders de Calgary, puis en 2006 et 2011, avec les Lions.

«Au point de vue de l’influence qu’il a pu avoir sur moi, c’est sûr qu’il en a eu une au niveau du travail, a reconnu l’entraîneur des Alouettes. Pour avoir eu autant de succès en Colombie-Britannique, puis à Calgary, il faut que tous les entraîneurs et les joueurs se rallient et épousent la philosophie de l’entraîneur-chef. Chacun doit être loyal avec ses lignes de pensée. En le faisant pendant autant d’années auprès de Wally, sa façon de penser fait maintenant un peu partie de ma propre philosophie.»

Chapdelaine rappelle ainsi l’importance de former un tout et la nécessité de bien s’entendre avec ses adjoints et avec ses joueurs.

L’importance des unités spéciales

Autre point que retient Chapdelaine à la suite de toutes ces années passées auprès de Buono: le rôle capital des unités spéciales.

«Wally a joué en tant que secondeur, c’est un gars de défensive, mais même si sa philosophie est basée sur la défensive, il a aussi une belle perception de l’équipe entière, a-t-il observé. Ce que j’ai retenu beaucoup de Wally, c’est que le travail des unités spéciales devient le cœur de ton équipe. Selon comment vont aller tes unités spéciales, le reste de ton équipe va suivre.»

À partir de ce principe, Chapdelaine et les Alouettes risquent notamment de porter une attention particulière au joueur des Lions Chris Rainey, sur les retours de botté, en ce jeudi soir au Stade Percival-Molson. Buono aime beaucoup utiliser Rainey.