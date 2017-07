Festival de jazz: Beaucoup de talent avec Benjamin Deschamps, et, parler pendant un concert est une nuisance !

Comme le beau temps semble s’être installé depuis hier soir, nous sommes allés entendre le quintette du jeune saxophone alto montréalais Benjamin Deschamps. En compétition pour le Grand prix du Festival, ce brillant et chaleureux instrumentiste a ouvert la machine avec ses complices. Révélation Radio-Canada pour l’année 2017, cet héritier du saxophoniste Cannonball Adderley a de quoi réjouir l’amateur de jazz. Devant public à l’extérieur, nous avons eu droit à ses dernières compositions extraites de l’album Demi-Nuit (MCM). Eh bien, ce fut une réussite totale. Malgré la complexité des arrangements, le swing était bien présent, les chorus ou solos bien structurés, le tout servi par une sensibilité créatrice. Mentionnons aussi le puissant travail du tromboniste Jean-Nicolas Trottier et du fin pianiste Charles Trudel.

Charles Bradley... quand parler est une nuisance !

À 20 h 30, nous avons pris la direction du Métropolis pour un doublé soul/funk avec le vétéran chanteur Charles Bradley. En première partie, la formation montréalaise The Brooks l’a peu facile, parce que mal servie par une sonorité déficiente. Le public fort impoli piquait une jasette à qui mieux mieux, sabotant le travail du chanteur et tromboniste Alan Prater . Quand on paye un billet, ce n’est pas pour recréer l’atmosphère de la brasserie du coin. Visiblement en forme, le chanteur américain Charles Bradley, émule du regretté James Brown, jusque dans les mimiques a donné un concert honnête, mais sans plus. Pour qui a déjà entendu Wilson Pickett, Otis Redding et plus encore Marvin Gaye, Mr Bradley faisait figure de pâle copie... Et cela me peine d’écrire cela !

Et ce soir

À 19 h au Upstairs et 21 h 45

Le pianiste George Cables

Un vétéran qui a côtoyé Art Blakey, le vibraphoniste Bobby Hutcherson, Dexter Gordon et Art Pepper. L’histoire en marche !

À 20 h au Théâtre Maisonneuve

Grosse soirée cubaine avec la saxophoniste soprano Jane Bunnett



Et le trompettiste Arturo Sandoval



À21h.. scène extérieure



Du blues et du country avec le guitariste-chanteur Pokey Lafarge