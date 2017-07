Coupe du monde de rugby féminin à XV: le Canada mise sur l'expérience

L’équipe canadienne misera sur l’expérience à la Coupe du monde de rugby féminin à XV qui s’amorcera le mois prochain, en Irlande, avec le retour de 18 joueuses ayant remporté la médaille d’argent en 2014, dont quatre Québécoises. La quête vers l’or peut commencer.



Rugby Canada a dévoilé, mercredi, la liste des 28 joueuses qui endosseront le chandail à la feuille d’érable à la plus prestigieuse compétition internationale regroupant 11 autres pays.

Du lot, on retrouve un total de huit Québécoises.

Il s’agit de Magali Harvey (Québec), Karen Paquin (Québec), Élissa Alarie (Trois-Rivières), Latoya Blackwood (Montréal) et Julianne Zussman, qui ont toutes vécu l’expérience il y a trois ans en France, ainsi que Alex Tessier (Sainte-Clotilde-de-Horton), Frédérique Rajotte (Montréal) et Brianna Miller (Pointe-Claire), qui vivront leur baptême du feu en pareilles circonstances.

L’entraîneur François Ratier et la fédération nationale ont confirmé leur choix au terme d’une série de matchs préparatoires qui incluait une tournée en Nouvelle-Zélande où les Canadiennes ont baissé pavillon aux dépens des Néo-Zélandaises et des Anglaises, avant de l’emporter sur les Australiennes.

Bien préparées

«On a prouvé qu’on était capables de compétitionner contre ces équipes, et je pense que le bon côté qu’on n’ait pas gagné, c’est qu’on avait quatre semaines entre notre retour et notre départ vers l’Irlande pour travailler sur des choses précises. On ne pouvait pas se contenter de ce qu’on avait fait», a soutenu Paquin, jointe par Le Journal à Victoria, où est basé le centre national.

«L’objectif, c’est la médaille d’or, mais il faut y aller un match à la fois. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur la victoire en partant. C’est un processus. Puis, d’avoir l’expérience de 18 joueuses, c’est important.»

Joueuse internationale de l’année en 2014, Harvey sera l’un des piliers de la formation canadienne après avoir été écartée de l’effectif à sept pour les Jeux de Rio. L’entraîneur a encensé ses joueuses pour leur boulot dans les dernières semaines.

«Je dirais que notre capacité à répondre aux défis est la plus grande force de cette équipe», a déclaré Ratier. Nous avons été dures envers les joueuses en Nouvelle-Zélande et pendant la série Can-Am pour nous assurer qu'elles n'étaient pas dans l'équipe juste pour porter le maillot, mais pour jouer à chaque match.»

Une pression

Paquin et ses coéquipières sont au fait qu’elles devront livrer la marchandise. Troisième au monde, le Canada se frottera à Hong-Kong, au Pays de Galles et à la Nouvelle-Zélande en phase préliminaire à partir du 9 août, à Dublin.

«Il y a des attentes qui sont là. On ne peut pas le nier, a admis l’athlète de 29 ans, médaillée de bronze à Rio. Mais on est mieux équipées en termes de préparation mentale pour gérer cette pression. Et même si elle est là, ça ne nous affecte pas vraiment. On s’en met nous-mêmes, et elle ne peut pas être plus forte que celle qu’on se met.»

Accomplissement «immense» pour Frédérique Rajotte

Même si elle n’a que 23 ans, Frédérique Rajotte revient de loin. La Montréalaise doit une fière chandelle à l’entraîneur François Ratier si elle se prépare aujourd’hui à participer à sa première Coupe du monde.

PHOTO COURTOISIE Dave Lintott

Rajotte baigne dans le giron du programme national de rugby depuis un moment, mais elle a pris quelques détours jusqu’à tant qu’elle fasse partie des prétendantes à la formation canadienne, en juillet 2016.

À 17 ans, elle s’est retrouvée à Langford, près de Victoria, pour la centralisation de la future équipe olympique à sept pour les Jeux de Rio. Voyant que ses chances devenaient de plus en plus minces d’être sélectionnée, elle a amorcé des études à l’Université Concordia tout en gardant un pied dans le rugby où la structure à 15 l’a charmée.

«C’est immense pour moi, c’est le sommet de ma carrière! Pour moi, la Coupe du monde, c’est plus gros que les Jeux olympiques. J’ai vraiment hâte», s’est-elle exclamée au bout du fil.

Tape dans le dos

Rajotte est passée par toute la gamme des émotions durant son séjour en Colombie-Britannique. Quand elle est revenue à la maison, Ratier s’est assurée que sa flamme ne s’éteigne pas.

«J’étais un peu bouleversée [en revenant]. Ce fut une belle expérience, mais c’était assez stressant d’être centralisée jeune [...] François a joué un gros rôle. Il m’a donné un coup de main et me disant de ne pas perdre ma passion du rugby. Ça m’a donné de l’espoir. Il y a deux ans, jamais je ne m’aurais vue être sélectionnée pour la Coupe du monde», raconte celle qui amorcera à l’automne sa dernière campagne avec les Stingers.

Moins expérimentée

L’été dernier, après avoir pris part à divers camps de sélection, Rugby Canada lui faisait une place au sein de son équipe senior à XV. Il ne lui restait qu’à continuer d’impressionner Ratier et ses collègues. Ce qui fut chose faite. Elle est toutefois consciente que son utilisation risque d’être moindre en Irlande puisqu’elle est parmi les plus jeunes de l’équipe.

«J’ai moins d’expérience que tout le monde et on est quatre ailières. Cela dit, j’ai ma place et j’espère pouvoir avoir des minutes de jeu.»