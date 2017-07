John Tavares attend du nouveau chez les Islanders

L’attaquant-vedette des Islanders de New York John Tavares n’a pas imité le gardien du Canadien de Montréal Carey Price, qui a accepté une lucrative prolongation de contrat le week-end dernier, car il ne sait pas quelle direction son club empruntera, particulièrement à l’extérieur de la patinoire.

Le numéro 91 détient un pacte encore valide pour un an, entente qui comptera pour 5,5 millions $ sur la masse de l’organisation new-yorkaise. Or, d’après le quotidien «Newsday», si Tavares n’a pas accepté une nouvelle entente – il peut le faire depuis samedi –, c’est en raison des nombreux ennuis des «Insulaires», sans domicile fixe dûment identifié pour leur futur à moyen terme.

Il faut rappeler que la formation des propriétaires majoritaires Scott Malkin et Jon Ledecky souhaite quitter le Barclays Center (du secteur de Brooklyn) le plus tôt possible, ce désir étant d’ailleurs réciproque chez les administrateurs de la bâtisse.

«C’est quelque chose que Tavares ne peut contrôler, mais le processus des Islanders visant à trouver un aréna permanent est typiquement long et ardu», a avancé le chroniqueur Arthur Staple, mercredi.

La glace en cause

Si la concession ne parvient pas à trouver un autre amphithéâtre pour disputer ses rencontres pour la prochaine saison, une majorité des membres et des joueurs de l’équipe ne seront pas heureux.

La qualité médiocre de la glace, souvent décriée par les athlètes, ne devrait pas s’améliorer en raison de la relation houleuse avec les propriétaires de l’équipe et ceux de l’aréna. Rien pour conforter Tavares, dont la blessure à la cuisse au cours de la dernière saison aurait été causée par la surface glacée, selon son coéquipier Cal Clutterbuck.

Quoi qu’il en soit, le directeur général de la formation, Garth Snow, désire ardemment s’entendre avec Tavares. L’ancien gardien de but avait indiqué lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey qu’il souhaitait voir son joueur-vedette «terminer sa carrière avec les Islanders.»