La carpe asiatique s’invitera dans la campagne électorale

Le maire de Québec est très inquiet pour le fleuve Saint-Laurent, à un point tel qu’il entend faire le débat sur sa protection en campagne électorale.

«On va parler de carpe asiatique aux prochaines élections municipales à Québec», a lancé le maire Régis Labeaume en clôture de l’assemblée annuelle de la Table de concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent. Un sujet qui le préoccupe et qui «l’empêche de dormir».

«On va faire un débat public là-dessus. Je vais proposer aux citoyens de Québec tout d’abord mon projet de rivières en milieu urbain. Je vais aller chercher un mandat auprès des gens de Québec pour la protection de nos sources d’eau. Et je vais aller chercher un mandat auprès des gens de Québec pour le fleuve Saint-Laurent.»

Le maire estime que le fleuve est pris pour acquis. «Si nous autres les élus on n’amène pas ça sur la place publique, si on n’en débat pas, on va le prendre encore très longtemps pour acquis. Et j’aurai une petite angoisse.»

Le maire s’inquiète entre autres de la présence détectée dans le fleuve de l’espèce envahissante de la carpe asiatique. Un poisson qui se reproduit de manière fulgurante et qui bouleverse tous les écosystèmes sur son passage. «Ça peut être désastreux pour le Saint-Laurent.»

«Tout le monde dort là-dessus. Ça fait 10 ans que j’en parle, moi. Tout le monde pense que je suis un peu zozo. Mais c’est grave, très grave.» Le maire sait que le sujet n’est pas nécessairement rassembleur, mais est convaincu qu’il faut s’y attaquer rapidement si on ne veut pas le regretter plus tard.

La présence de la carpe peut bouleverser aussi les rivières qui se jettent dans le fleuve, et conséquemment affecter l’activité de la pêche commerciale et récréative, souligne-t-il.