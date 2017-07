À trois reprises depuis un an, Julie Lemieux a songé à ne pas solliciter de nouveau mandat en 2017. À chaque fois elle a changé d’idée. C’était jusqu’à ce qu’elle se retrouve devant sa voiture, perte totale, après un accident.

La rumeur du départ possible de ce bras droit du maire Labeaume est venue à mes oreilles à quelques reprises depuis 2016, de sources crédibles. Selon mes informations, Mme Lemieux estimait que c’était le bon moment, fin quarantaine, pour se replacer ailleurs. Aussi, son conjoint architecte et elle trouvaient compliquée la gestion de leur situation, bien qu’ils s’étaient organisés pour ne pas se retrouver en conflit d’intérêts.

J’avais donc rencontré Mme Lemieux pour discuter de la situation, cet automne. Elle m’avait confié avoir réfléchi et décidé de revenir : elle avait encore du temps, et son conjoint et elle continueraient de s’arranger.

Mes sources m’avaient aussi parlé du caractère du maire, ce qu’elle a toujours nié de façon catégorique. On sentait d’ailleurs leur complicité, mardi, laquelle n’aurait pas été possible si Mme Lemieux n’avait pas senti d’ouverture à la discussion.

Lourde perte

Je comprends que c’est l’insistance de M. Labeaume qui, à chaque fois, a convaincu Mme Lemieux de rester. « Je l’ai fait par amitié pour le maire, a-t-elle admis hier. Je l’ai fait beaucoup pour l’équipe, mais moins pour moi. »

Je comprends aussi qu’il ait insisté autant. Son départ représente une perte majeure, tout comme l’avaient été en 2013 ceux de François Picard et Richard Côté.

Le maire, qui avait lui-même recruté Mme Lemieux, lui a toujours témoigné une confiance inébranlable. Il lui a confié, avec raison, plusieurs dossiers importants. La conseillère représentait l’autre figure connue du conseil de Québec, celle parmi les conseillers qu’on voyait le plus souvent dans les médias. Cette position enviable a d’ailleurs fait quelques jaloux au fil des ans.

Mme Lemieux a été approchée par les libéraux pour se présenter dans Louis-Hébert mais a décliné. Elle n’exclut pas de revenir en politique un jour, mais pas à court terme. Son accident lui a rappelé à quel point la vie ne tient parfois qu’à un fil. Aussi n’a-t-elle d’autre plan que de prendre soin de sa mère malade et profiter de sa famille.