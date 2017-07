Le vin de la semaine: la Segreta 2016

Prix : 15,55 $

Code SAQ : 741264

Alcool : 13 %

Sucre : 1,4 g/L

Note : ★★ 1/2 $ 1/2

Rien de mieux, l’été, que de faire craquer le bouchon d’un petit blanc sicilien comme celui-ci. Un intéressant mélange de grenache, de chardonnay, de fiano et de viognier. Couleur dorée. Nez débordant de parfums : fleur blanche, abricot confit, pamplemousse, nectarine. C’est bien sec en bouche tout en montrant une sensation de gras et de volume. L’acidité est basse, mais le vin reste très digeste et offre une finale parfumée. Servir à 10 degrés. Brochettes de poulet ou de crevettes ail et lime sur le BBQ n’ont qu’à bien se tenir!