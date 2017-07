Les 11 meilleurs looks de Charlotte Cardin

Elle a une voix enchanteresse, un talent fou et un style à tout casser.

Et ça c’est sans parler du fait qu’elle est absolument magnifique et a l’air super cool et gentille. Bref, on l’avoue, on a un énorme girl crush sur Charlotte Cardin.

Elle nous donne envie d'adopter sur-le-champ son look minimaliste de Jane Birkin moderne. Pour faire plaisir à vos yeux, voici un petit survol de quelques-uns de ses plus beaux looks.

La salopette

Les lunettes de soleil

La jupe et les sneakers

Le haut lacé

Les shorts

Les jeans écourtés

Les accessoires trop cute

Le sac à dos

La robe ample

La jupe midi

Le pantalon statement