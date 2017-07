Marie-Soleil Dion enceinte et resplendissante

Marie-Soleil Dion a annoncé il y a quelques semaines qu'elle attendait son tout premier enfant avec son conjoint de longue date, le comédien Louis-Olivier Mauffette.

La maternité va visiblement merveilleusement bien à l'actrice si on se fie au plus récent cliché de son ventre arrondi qu'elle a partagé sur ses réseaux.

«On s'est fait une séance photo dans la loge. Sur la dernière, je ris beaucoup trop parce que Louis a pété. On a 8 ans pis on va avoir un kid», indique la comique et rayonnante maman sur Instagram.

Marie-Soleil Dion avait dévoilé le sexe du bébé dans une publication Instagram. Le couple attend un petit garçon qui devrait se pointer le bout du nez cet automne. On risque aussi de voir la bedaine de Marie-Soleil dans nos écrans, puisqu'elle tournera des épisodes de Like-moi jusqu'au début du mois d'octobre.