Patinage de vitesse Canada présente ses équipes en courte piste

Sans surprise, Marianne St-Gelais, Samuel Girard et Charles Hamelin seront les têtes d’affiche sur les équipes nationales sur courte piste pour la saison 2017-2018.

Patinage de vitesse Canada a présenté les athlètes en vue de la nouvelle saison olympique, qui débutera le 12 août avec les essais en vue des Jeux de PyeongChang.

Les 28 patineurs, répartis au sein des équipes nationales et de développement, ont été sélectionnés selon leurs performances de la saison dernière.

L’équipe nationale féminine sera complétée par Kim Boutin, Kasandra Bradette, Valérie Maltais, Namasthée Harris-Gauthier et Jamie Macdonald.

Chez les hommes, Guillaume Bastille, Charle Cournoyer, Pascal Dion, Sasha Fathoullin et François Hamelin font également partie de la formation principale.

Phaneuf et Duffy sur l’équipe de développement

Au sein de l’équipe nationale de développement, on retrouve les membres de l’équipe nationale junior 2017 Alyson Charles et Renee Steenge. Steenge, tout comme Alison Desmarais et Maxime Laoun, feront leurs débuts au sein du programme national.

Genève Bélanger, Camille De Serres-Rainville, Joanie Gervais, Audrey Phaneuf et Courtney Shmyr chez les femmes, ainsi que Samuel Bélanger-Marceau, Cédrik Blais, Steven Dubois, Patrick Duffy, Sébastien Gagnon et William Preudhomme, chez les hommes, complètent l’équipe nationale de développement.