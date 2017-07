Prolongation de contrat pour Martin Laperrière avec le Blizzard

​Martin Laperrière n’aura vraisemblablement pas besoin de s’acheter un chien. Après une première saison couronnée de succès, l’organisation du Blizzard du Séminaire Saint-François lui a fait gage de loyauté, mercredi, en lui offrant une prolongation de contrat de quatre saisons.

À sa première année à la barre du programme, « Lappy » a mené l’équipe québécoise à la conquête de la coupe Jimmy-Ferrari ainsi qu’à une participation en grande finale de la Coupe Telus.

« Je suis très reconnaissant de l’offre. C’est certain que, de mon côté, ça assure une certaine sécurité et c’est une belle marque de loyauté de la part de l’organisation », a mentionné Laperrière hier après-midi, lui qui occupera également les fonctions de directeur général de l’équipe à la suite du départ de Claude Lefebvre.

S’assurer de ses services

Laperrière a été impliqué dans le processus de sélection d’un nouvel entraîneur chez les Cataractes de Shawinigan, mais a finalement été coiffé au fil d’arrivée par Daniel Renaud.

Le président et gouverneur du Blizzard, Serge Duchesne, ne se le cache donc pas, il était important de démontrer sa loyauté envers l’entraîneur.

« Il était sous contrat, mais avec la saison qu’il a connue, on a eu peur de le perdre, a-t-il reconnu. J’aime son côté humain et le fait que les jeunes embarquent dans son pattern. C’est un gars juste et, pour moi, c’est un fit parfait pour travailler avec des jeunes d’âge midget. »

Laperrière, de son côté, ne cache pas non plus que, si une opportunité se présente à lui au cours des quatre prochaines saisons, il sera à l’écoute.

« Comme tout entraîneur, je cherche la prochaine opportunité. Toutefois, je ne cherche pas un job d’adjoint. Si un poste d’entraîneur-chef s’ouvre dans un endroit propice à mon développement et où je pourrai avoir un impact positif, je vais en profiter. Toutefois, pour l’instant, j’apprécie la reconnaissance que le Blizzard me fait. »