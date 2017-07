Quand l'espace a un impact dans notre assiette

LA POCATIÈRE | Grâce à des images provenant de satellites situés dans l'espace, les agriculteurs peuvent surveiller leurs sols avec précision et cibler les parties de leurs terres qui ont moins besoin d’engrais, de pesticides ou d’eau.

De plus en plus d’agriculteurs utilisent ces avancées technologiques pour produire mieux, en évitant aussi le gaspillage et en protégeant l’environnement.

RADARSAT-2 scrute la Terre jour et nuit et les données que ce satellite produit montrent ce qu'il est difficile à voir à l’œil nu, comme le taux d’humidité des sols. Des spécialistes convertissent le signal en images qui peuvent être utilisées par les agriculteurs pour mieux gérer leurs terres.

Photo Stéphanie Gendron

Cette technologie est d’ailleurs vulgarisée pour être accessible aux communs des mortels grâce à l’exposition «De l’espace à l’assiette» produite par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada pour l’Agence spatiale canadienne et présentée jusqu’au 25 septembre au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent.

«Qu’il s’agisse de sécheresses ou d’inondations, les variations dans l’humidité des sols peuvent occasionner de grandes pertes», peut-on lire lors de la visite. «Capable de détecter la présence d’eau dans les premiers centimètres du sol, RADARSAT-2 fournit des données qui contribuent à la gestion du risque au quotidien», ajoute-t-on.

Les images en question sont mises à la disposition des agences gouvernementales, de l’industrie, des universités et de la communauté internationale.

Photo Stéphanie Gendron

De plus en plus

«On en entend parler de plus en plus», souligne Patrice Juneau, aux Affaires publiques et relations médias à l’Union des producteurs agricoles. «Un des objectifs est de voir à utiliser des pesticides, des insecticides ou des engrais de la façon la plus parcimonieuse possible et pour faire ça, c’est aidant de regarder les champs avec des images satellites. Il y a un souci d’agroenvironnement d’une part et d’autre part pour une question de coûts», dit-il. Les drones sont aussi un outil qui peut être utilisé pour les mêmes raisons, ajoute monsieur Juneau.

Bientôt, la Constellation RADARSAT, le successeur de RADARSAT-2, permettra de recueillir des données encore plus précises sur une surface à une résolution de quelques mètres seulement.