[QUIZ] Connaissez-vous bien Metallica?

La renommée de Metallica au Québec n’est plus à faire. Encore cette année, James Hetfield et sa bande vont attirer les foules dans le 514 et dans le 418.



Le 14 juillet les fans du groupe pourront se rendre sur les Plaines d’Abraham pour les voir se produire au Festival d’été de Québec.



Et c’est au tour du Parc Jean-Drapeau de les accueillir le 19 juillet.



Le groupe culte a beau vivre une histoire d’amour avec la province depuis une trentaine d’années, est-ce qu’on le connaît vraiment?



À vous de jouer!

Quiz Question #1 Ce musicien a été un des premiers guitaristes de Metallica aux côtés de James Hetfield. De qui s’agit-il? Dave Mustaine Kerry King Scott Ian Zakk Wylde Sakura/WENN.com Dave Mustaine

Après son départ de Metallica, Mustaine formera son propre groupe thrash metal, Megadeth. Après son départ de Metallica, Mustaine formera son propre groupe thrash metal, Megadeth. Question #2 Quelle a été la toute première chanson de Metallica à être endisquée sur la compilation «Metal Massacre» en 1982? Hit the Lights Jump in the fire Last Caress/Green Hell Seek and Destroy Metallica Hit the Lights

«Hit the Lights» se retrouve également «Kill em’ all», le premier album de Metallica. «Hit the Lights» se retrouve également «Kill em’ all», le premier album de Metallica. Question #3 Lequel de ces bassistes n’a jamais joué dans Metallica? Cliff Burton Jason Newsted Robert Trujillo Steve Harris Tom Jaeger/Future Image/WENN.com Steve Harris

Steve Harris est le bassiste du groupe Iron Maiden. Son jeu a toutefois bien influencé les bassistes de Metallica. Steve Harris est le bassiste du groupe Iron Maiden. Son jeu a toutefois bien influencé les bassistes de Metallica. Question #4 Lequel de ces albums est le plus récent? And Justice for all... Death Magnetic Load Metallica Death Magnetic

«Death Magnetic» est sorti en 2008. Il s’agit du neuvième album studio en carrière pour Metallica. En novembre dernier, le groupe lançait «Hardwired... to Self-Destruct.» «Death Magnetic» est sorti en 2008. Il s’agit du neuvième album studio en carrière pour Metallica. En novembre dernier, le groupe lançait «Hardwired... to Self-Destruct.» Question #5 Quel est le véritable nom de l’album communément appelé «The Black Album»? Metallica Ride the lightning St. Anger Wherever I May Roam Metallica

Même si les albums précédents avaient très bien marché, le «Black Album» demeure l’enregistrement qui a permis au groupe d’élargir considérablement son public et de fracasser tous les records de vente. Même si les albums précédents avaient très bien marché, le «Black Album» demeure l’enregistrement qui a permis au groupe d’élargir considérablement son public et de fracasser tous les records de vente. Question #6 Ce film retrace les étapes de l’enregistrement de l’album «St. Anger». Quel est le titre de ce documentaire? Get Thrashed A Headbanger’s journey Out of the loop Some Kind of Monster Some Kind of Monster

Ce qui devait être au départ un documentaire sur la démarche artistique du groupe s’est révélé un film montrant les divers conflits et tensions entre les membres. Ce qui devait être au départ un documentaire sur la démarche artistique du groupe s’est révélé un film montrant les divers conflits et tensions entre les membres. Question #7 Qui était le producteur de l’album «Reload»? Bob Rock Mutt Lange Rick Rubin Scott Burns Agence QMI Bob Rock

Le célèbre producteur a collaboré avec Metallica sur les albums parus entre 1990 et 2003. Le célèbre producteur a collaboré avec Metallica sur les albums parus entre 1990 et 2003. Question #8 Qu’ont en commun les pièces «The Call of Ktulu», «To Live is To Die» et «(Anesthesia) Pulling Teeth»? Ce sont des reprises d’autres groupes Elles ont été écrites par Kirk Hammet Elles sont instrumentales Elles ont figuré sur des trames sonores de films Elles sont instrumentales

La pièce «To Live is to Die» contient toutefois un bref passage d’un texte de l’ancien bassiste Cliff Burton récité par James Hetfield. La pièce «To Live is to Die» contient toutefois un bref passage d’un texte de l’ancien bassiste Cliff Burton récité par James Hetfield. Question #9 Quelle est la cause du décès du bassiste Cliff Burton? Un accident avec l’autobus de tournée en Suède Une overdose dans une chambre d’hôtel à Munich Une embolie pulmonaire Une intoxication alimentaire hurriyet.com.tr via Society of Rock Un accident avec l’autobus de tournée en Suède

Dans l’accident survenu le 27 septembre 1986, Cliff Burton a été expulsé du véhicule qui s’est finalement écrasé contre lui. Il avait enregistré les 3 premiers albums du groupe. Dans l’accident survenu le 27 septembre 1986, Cliff Burton a été expulsé du véhicule qui s’est finalement écrasé contre lui. Il avait enregistré les 3 premiers albums du groupe. Question #10 Après avoir quitté Metallica en 2001, le bassiste Jason Newsted joint les rangs d’un groupe métal québécois. De quel groupe s’agit-il? Anonymus Gorguts Les Respectables Voivod Journal de Québec/Agence QMI Voivod

Sous le pseudonyme «Jasonic», Newsted a fait partie de Voivod de 2002 à 2005. Sous le pseudonyme «Jasonic», Newsted a fait partie de Voivod de 2002 à 2005. Question #11 Dans lequel de ces festivals Metallica était en tête d’affiche en 1996? Lollapalooza Monsters of rock Ozzfest Warped Tour Pinterest Lollapalooza

L’ajout d’un groupe métal à la programmation d’un festival dit alternatif n’avait d’ailleurs pas fait l’unanimité. Plusieurs adeptes du Lollapalooza avait décrié la présence de Metallica, considéré alors comme trop commercial. L’ajout d’un groupe métal à la programmation d’un festival dit alternatif n’avait d’ailleurs pas fait l’unanimité. Plusieurs adeptes du Lollapalooza avait décrié la présence de Metallica, considéré alors comme trop commercial. Question #12 Contre quelle marque Metallica entame-t-il des poursuites en 2000? KaZaA Limewire Myspace Napster Pinterest Napster

Le groupe a finalement abandonné tout recours judiciaire contre Napster en juillet 2001. Le groupe a finalement abandonné tout recours judiciaire contre Napster en juillet 2001. Question #13 Avec quelle légende du rock Metallica a collaboré pour l’album «Lulu»? David Bowie Elton John Iggy Pop Lou Reed AFP Lou Reed

Cette rencontre au sommet a connu quelques imbroglios. Semble-t-il que le batteur Lars Ulrich en soit presque venu aux poings avec le défunt leader du Velvet Underground. Ce dernier lui aurait même demandé de l’affronter dans un combat de rue! Cette rencontre au sommet a connu quelques imbroglios. Semble-t-il que le batteur Lars Ulrich en soit presque venu aux poings avec le défunt leader du Velvet Underground. Ce dernier lui aurait même demandé de l’affronter dans un combat de rue! Question #14 La pièce «I Disappear» se retrouve sur la trame sonore de quel film? Die Hard with a vengeance Goldmember Mission impossible 2 Skyfall Mission impossible 2

D’autres chansons de Metallica se retrouvent entre autres sur les trames sonores des films Zombieland, Old School et X-Men : Apocalypse. D’autres chansons de Metallica se retrouvent entre autres sur les trames sonores des films Zombieland, Old School et X-Men : Apocalypse. Question #15 De nombreuses images du film «Johnny Got His Gun» ont servi pour le vidéoclip d’une chanson de Metallica. De quelle chanson s’agit-il? Fade to black One Sad But True The Unforgiven Capture d'écran Youtube One

Grâce à «One», Metallica fait son entrée au Top 40 du Billboard. Le film «Johnny Got His Gun» est sorti en salle en 1971. Le propos anti-guerre du scénario rejoint les paroles de la chanson. Grâce à «One», Metallica fait son entrée au Top 40 du Billboard. Le film «Johnny Got His Gun» est sorti en salle en 1971. Le propos anti-guerre du scénario rejoint les paroles de la chanson. Question #16 Quelle distinction honorifique a reçu le groupe en 2009? Intronisation au Rock ‘n’ roll Hall of Fame Médaille de la Légion d’honneur française MTV Video Award pour l’ensemble de son oeuvre Prix Nobel du métal Aaron Josefczyk - Reuters Intronisation au Rock ‘n’ roll Hall of Fame

Lors de la cérémonie d’intronisation, Metallica a invité son ancien bassiste Jason Newsted à se joindre au groupe pour la prestation. Lors de la cérémonie d’intronisation, Metallica a invité son ancien bassiste Jason Newsted à se joindre au groupe pour la prestation. Question #17 Quelle chanson du groupe Queen Metallica a-t-il reprise sur son album «Garage inc.»? Radio Gaga Stone Cold Crazy We are the Champion We will Rock you Stone Cold Crazy

Sur cet album-double sorti en 1998, Metallica reprend aussi des pièces de Bob Seger, Nick Cave et Motörhead. Sur cet album-double sorti en 1998, Metallica reprend aussi des pièces de Bob Seger, Nick Cave et Motörhead. Question #18 Dans quel stade James Hetfield s’est-il blessé au bras en plein spectacle à cause de problèmes avec la pyrotechnie? Shea Stadium de New York Stade Olympique de Montréal Wembley Stadium à Londres Wrigley field à Chicago Archives Journal de Montréal Stade Olympique de Montréal

Ce concert est resté tristement célèbre car l’autre groupe partageant l’affiche, Guns ‘n’ Roses, a précipitamment terminé sa prestation après 40 minutes. Et ce, après que le public ait attendu environ deux heures pour qu’AXL Rose et ses acolytes commencent à jouer. Une émeute s’en suivit. Ce concert est resté tristement célèbre car l’autre groupe partageant l’affiche, Guns ‘n’ Roses, a précipitamment terminé sa prestation après 40 minutes. Et ce, après que le public ait attendu environ deux heures pour qu’AXL Rose et ses acolytes commencent à jouer. Une émeute s’en suivit. Question #19 Que signifie les lettres du titre d’album «S&M» paru en 1999? Sado & Maso Sex & Money Style & Music Symphony & Metallica Symphony & Metallica

Metallica a revisité quelques pièces de son répertoire accompagné par plus de 100 musiciens de l’Orchestre Symphonique de San Francisco. Metallica a revisité quelques pièces de son répertoire accompagné par plus de 100 musiciens de l’Orchestre Symphonique de San Francisco. Question #20 À quand remonte le tout premier spectacle de Metallica au Québec? Le 23 mars 1984 à la Salle Albert-Rousseau à Québec Le 15 janvier 1985 au Spectrum de Montréal Le 22 novembre 1986 aux Foufounes électriques Le 7 décembre 1986 au Colisée des Bois-Francs à Victoriaville Waspnation Le 15 janvier 1985 au Spectrum de Montréal

En janvier 85, Metallica avait rempli le Spectrum deux soirs d’affilée en compagnie des groupes W.A.S.P. et Armored Saint. En janvier 85, Metallica avait rempli le Spectrum deux soirs d’affilée en compagnie des groupes W.A.S.P. et Armored Saint. Partagez votre résultat sur Facebook