Sarah Toussaint-Léveillé au FEQ: un électron libre musical

Sarah Toussaint-Léveillé pourrait dire qu’elle est excitée sans bon sens et qu’elle ne se peut plus à quelques heures de vivre sa première prestation au Festival d’été, mais c’est bien mal la connaître. Elle n’est pas comme ça.

La jeune auteure, compositrice et interprète est honorée de monter, jeudi soir, à 20h, sur la scène Fibe et de faire partie de la programmation.

« Je n’ai aucune idée de ce que ça veut dire le Festival d’été de Québec, parce que je n’y suis jamais allée. Je ne suis pas la première à courir pour aller dans les festivals Je suis un peu claustrophobe, petite et pour moi, regarder les shows debout, ce n’est pas toujours évident », a laissé tomber la jeune femme originaire de Boucherville, lors d’un entretien réalisé lors de son passage au Festival de la chanson de Tadoussac.

Sarah Toussaint-Léveillé, qui se produira avec une violoniste, une violoncelliste et un contrebassiste, a hâte de vivre cette expérience.

« Tu vis un festival en le faisant et c’est après qu’il peut y avoir une relation avec cet événement », fait-elle remarquer.

Récompensée par l’Académie Charles-Cros, avec le prix Coup de cœur francophone, pour son album La mort est un jardin sauvage, Sarah Toussaint-Léveillé est une sorte d’électron libre musical, refusant d’être enfermée dans une case ou un style.

Elle avoue qu’elle n’avait pas d’attentes avec cette collection de chansons intimistes à saveur indie folk.

« J’étais convaincue que c’était pour passer dans le beurre. C’était clair dans ma tête », a-t-elle lancé.

À la réalisation

Sarah Toussaint-Léveillé est consciente que sa carrière évolue par le bouche-à-oreille et à l’ombre des sphères médiatiques.

« Je ne suis pas connue et on dirait, constamment, que je me fais découvrir par quelqu’un quelque part. Je me sens tout le temps au début de quelque chose et j’aime bien ça. Je trouve que je suis dans une belle position et je suis ultra-contente que ça se passe de cette façon. C’est plus tranquille, c’est plus lent, mais ça respire. Je n’ai pas envie de faire des grosses flammèches. Ça ne m’intéresse pas. Je pense que je deviendrais de mauvaise humeur », a-t-elle mentionné, en riant.

La jeune femme n’a absolument aucune idée de la direction musicale qu’elle prendra pour un éventuel prochain album.

« Ça pourrait être complètement différent avec de la musique instrumentale, quatre chansons de 20 minutes, de l’électro, un truc ultra-acoustique ou un mélange de bien des affaires. C’est bien et c’est beau la chanson. Ça fait partie de notre histoire, mais il y a tellement autre chose. L’important, c’est de toujours m’écouter », a-t-elle

fait savoir, ajoutant qu’elle développe, en ce moment, une relation intéressante avec la contrebasse, sans savoir où c’était pour la mener.

La musicienne vivra une nouvelle expérience, lorsqu’elle réalisera le prochain disque de Maxime Auguste.

« J’ai coréalisé mon deuxième album, mais je ne pensais jamais faire ça, un jour, pour quelqu’un d’autre. Ça m’a surpris, lorsqu’il m’a demandé ça et je ne m’y attendais pas du tout. On n’a rien commencé encore et j’ai hâte de voir. Ça va être une nouvelle expérience et je suis super enthousiaste. J’espère que ça ne sera pas catastrophique», a-t-elle dit en riant.

Sarah Toussaint-Léveillé se produit le 6 juillet à 20h à la Scène Fibe, en face de l’Assemblée nationale.