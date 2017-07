Solution radicale à la surpopulation carcérale

Avec ce qu’on a lu dernièrement sur les coûts des séjours en prison des malfaiteurs de tout acabit ainsi que sur la surpopulation dans ces lieux, voici une suggestion simple qui devrait plaire au plus grand nombre ainsi qu’à vous Louise. Pour y arriver, il suffirait de rétablir la peine capitale. La peine de mort, ça nous ferait tout un ménage dans les prisons.

Je ne vois pas comment on pourrait s’opposer à ma suggestion puisqu’on semble n’avoir aucun scrupule à faire euthanasier les personnes âgées, qui elles n’ont rien fait de mal à la société. Pourquoi laisser vivre impunément des criminels endurcis, des tueurs qui ne font que bousculer la paix sociale et nuire à la société? Et si c’est une économie pour le gouvernement de tuer les personnes âgées, ça en sera une encore plus grande de tuer ces bandits qui sont logés, surveillée et nourris à grands frais, pas l’état.

Dans cette ligne de pensée, je trouve l’arrêt Jordan abominable. J’ai même entendu à la télé une avocate avouer candidement retarder les débats le plus possible, afin que ses clients puissent être relâchés sans procès. C’est légal disait-elle. Mais est-ce moral selon vous? C’est quoi cette justice qui permet aux bandits de ne pas être jugés?

Anonyme

Réglons d’abord une chose. Je ne sais pas où vous avez puisé l’information à l’effet qu’on euthanasiait les personnes âgées, mais elle est totalement fausse. De plus je ne comprends pas que vous puissiez être contre l’arrêt Jordan puisqu’en bout de compte il aboutit au même objectif économique que celui que vous prônez : soit celui de priver les prisons d’un certain nombre d’éventuels pensionnaires. Venons-en maintenant au coeur de votre proposition. Le droit à la vie est inhérent à l’être humain. La mort est irréversible, alors que la justice est faillible et que des innocents pourraient ainsi se voir priver de leur droit à vivre. Personne n’a le droit de priver quiconque de son droit à une deuxième chance.