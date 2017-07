Treize mois de détention pour avoir cassé une bouteille de bière au visage d'une inconnue

Conscient « des efforts qu’elle tente de mettre pour s’en sortir », le juge René de la Sablonnière a condamné une jeune femme de 27 ans à treize mois de détention pour avoir fracassé une bouteille de bière au visage d'une inconnue.

Depuis décembre 2010, Christine Barreck semble être sur une pente descendante.

Refusant de faire face à de nombreuses problématiques, la jeune femme a plutôt choisi, selon ses dires, d’engourdir son mal-être dans une consommation excessive d’alcool et de drogue, ce qui la rend agressive.

Le 7 juin dernier, alors qu’elle se trouvait dans un parc à chiens, elle s’est attaquée à une jeune femme qui lui était totalement inconnue et lui a cassé une bouteille de bière au visage.

Arrêtée puis remise en liberté sous condition, elle s’est fait reprendre, une semaine plus tard, complètement intoxiquée. Voyant qu’elle était en liberté sous condition, les policiers ont poussé leurs recherches et trouvé du GHB ainsi que ce qui semblait être de la méthamphétamine.

Mercredi, Barreck a souligné à son avocat, Me Marc Delisle, qu’il s’agissait plutôt d’un médicament pour guérir les infections vaginales. « Je vous dirais, monsieur le Juge, que j’ai rarement vu ce type de médicament être vendu en poudre et dans un sac Zyploc », a alors rétorqué Me Sarah-Julie Chicoine avant que l’accusée finisse par admettre qu’il s’agissait bien de drogue.

« Votre avocat a fait un travail extraordinaire dans votre dossier et je suis très sympathique à votre histoire et, malgré ce que vous pouvez en penser, la peine que je vais rendre, je la donne pour votre bien », a dit le magistrat avant de condamner la jeune femme.