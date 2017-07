Un contrat pour la journée d’inauguration

La Ville de Québec vient de conclure un contrat de gré à gré de 74 000 $ avec les Urbainculteurs pour des activités en lien avec l’inauguration de la place Jean-Béliveau, devant le Centre Vidéotron.

L’organisme à but non lucratif, spécialisé en agriculture urbaine, est chargé de «la production d’un aménagement éphémère et journée d’animation» dans le cadre de l’inauguration de la place, en septembre prochain.

Investissement de 7 M$

La future place Jean-Béliveau a nécessité un investissement de 7 millions $ partagés en parts égales entre la Ville et le gouvernement du Québec.